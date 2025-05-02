Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив уряд Німеччини у "замаскованій тиранії", заявивши, що Берлін надав своєму "шпигунському агентству" нові повноваження для стеження за партією AFD, написав він у соцмережі X.

"Німеччина щойно надала своєму шпигунському агентству нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це замаскована тиранія", – зазначив Рубіо.

Він також висловився на підтримку правої партії AfD, яка, за його словами, не є екстремістською, на відміну від міграційної політики німецького істеблішменту.

"По-справжньому екстремістською є не популярна AfD, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна імміграційна політика істеблішменту з відкритими кордонами, проти якої виступає AfD", – написав він.

"Німеччина повинна змінити курс", – підсумував сенатор.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1918344238468649055