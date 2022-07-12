Політика

10:45 12.07.2022

Верховній Раді пропонують визнати державний суверенітет Ічкерії - проєкт постанови

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Верховній Раді пропонують визнати державний суверенітет Ічкерії - проєкт постанови

Народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") та Муса Магомедов (позафракційний) пропонують Верховній Раді визнати державний суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія.

Відповідний проєкт постанови №7551 нардепи зареєстрували у понеділок у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Текст документа наразі не оприлюднений.

Чеченська Республіка Ічкерія - самопроголошене державне утворення, що існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено‑Інгушської АРСР. Ліквідована російською владою у 2000 р. після її силового повернення до складу РФ як Чеченська республіка.

Теги: #рада #гончаренко #магомедов

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