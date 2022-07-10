Політика

19:26 10.07.2022

У МЗС та Міненерго розчаровані рішенням Канади повернути Німеччині турбіни для "Північного потоку" – спільна заява

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У МЗС та Міненерго розчаровані рішенням Канади повернути Німеччині турбіни для "Північного потоку" – спільна заява

Міністерство енергетики України та Міністерство закордонних справ України висловлюють глибоке розчарування через рішення уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін газопроводу "Північний потік-1".

"Міжнародна спільнота, зокрема Канада та Німеччина, впровадила вже низку вагомих санкцій проти Росії, щоб зупинити її війну проти України. Україна вдячна за ці рішучі дії. Водночас остання канадсько-німецька домовленість та оголошене на її основі рішення – це підстроювання санкційного режиму під забаганки Росії", - йдеться у спільній заяві, оприлюдненій пресслужбами Міненерго та МЗС України в неділю.

У відомствах назвали цей прецедент небезпечним і таким, що йде врозріз із принципом верховенства права, що дозволить Москві зміцнити власне почуття безкарності.

Також у заяві обґрунтовується, що РФ може продовжувати постачання газу до Німеччини у повному обсязі без вищезгаданої турбіни, а вимога РФ щодо її обов'язкового повернення "є шантажем, який не має технічного обґрунтування".

У відомствах повідомили, що Україна надала вичерпні роз'яснення німецькій та канадській сторонам, ті підтвердили, що розцінюють вимогу Росії як таку, що не має технічних обґрунтувань, але все одно схвалили рішення піти на поступку.

"Передача турбіни Північного потоку-1 дозволить Росії й надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи. Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму. Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності Росії за десятки тисяч убитих українців, сотні тисяч об'єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців та неприховану атаку на демократію та верховенство права у всьому світі", - резюмували в Міненерго та МЗС.

 

 

Теги: #рф #канада #санкції #турбина

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