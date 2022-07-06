Політика

18:02 06.07.2022

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії питання продовольчої безпеки, енергетики, санкцій проти РФ та післявоєнного відновлення України

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії питання продовольчої безпеки, енергетики, санкцій проти РФ та післявоєнного відновлення України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном під час його візиту до Києва питання продовольчої безпеки, енергетики, санкцій проти РФ та післявоєнного відновлення України.

"Сьогодні на переговорах із прем'єр-міністром обговорили наші спільні відповіді на загрози, зокрема щодо продовольчої безпеки, а також енергетичні питання та підготовку нового санкційного сьомого пакета проти РФ", - заявив Зеленський на брифінгу з Мартіном у Києві.

Глава держави висловив вдячність ірландській стороні за зацікавленість бути причетною до післявоєнного відновлення України.

"Ми детально обговорили, що, перш ніж говорити, потрібно зосередитися на важливих деталях, які на сьогодні можуть допомогти нашим людям повертатися додому, щоб було куди повернутися, куди піти до школи", - сказав президент.

Також, за словами Зеленського, співрозмовники домовилися про спільну роботу, щоб Україна скоріше пройшла шлях від кандидата до членів Європейського Союзу до повноправного членства. "Розраховуємо на допомогу в досвіді, політичну. Досвід Ірландії буде точно корисним для проведення реформ на цьому шляху", - зазначив він.

Крім того, президент України поінформував прем'єр-міністра Ірландії про ситуацію на передовій та щодо фінансових і гуманітарних потреб України.

 

Теги: #ірландія #мартін

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