Політика

17:19 06.07.2022

У МЗС України нагадали Лаврову про публікацію РФ конфіденційного листування Мааса та Ле Дріана

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У МЗС України нагадали Лаврову про публікацію РФ конфіденційного листування Мааса та Ле Дріана

Міністерство закордонних справ Росії у листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Мааса та Жана-Іва Ле Дріана в контексті "нормандського формату", а тепер заявляє про порушення дипломатичної етики під час публікації розмови президентів Франції та Росії, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Владіміра Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але при цьому він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності "нормандського формату". Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали", - написав Ніколенко у фейсбуці у середу.

Він наголосив, що у такий спосіб "виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії".

"Кажуть одне, а роблять інше", - зазначив спікер.

 

Теги: #рф #мзс #ніколенко

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