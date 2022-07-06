Політика

14:40 06.07.2022

Борис Джонсон заявив, що не має наміру подавати у відставку

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Борис Джонсон заявив, що не має наміру подавати у відставку

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у середу, що не залишатиме своєї посади, незважаючи на черговий скандал.

"Робота прем'єра полягає в тому, щоб продовжувати виконувати свої функції. Саме це я і робитиму", - сказав він, виступаючи в парламенті.

Джонсон наголосив, що Великобританія стикається із серйозними проблемами, як із внутрішніми, так і з міжнародними. На вирішенні цих проблем він і має намір зосередитись.

Ці слова пролунали після того, як низка високопоставлених членів його уряду подала у відставку. Зокрема, пішли з посад близькі соратники Джонсона: голова МОЗ Великобританії Саджід Джавід та голова Мінфіну Ріші Сунак.

На цей крок вони пішли на тлі скандалу довкола одного із соратників Джонсона. Йдеться про заяви, згідно з якими Джонсон нібито не знав про розслідування щодо колишнього парламентського організатора Кріса Пінчера про сексуальні домагання у 2019 році. У вівторок стало відомо, що прем'єр-міністра було про це поінформовано, але він усе одно призначив Пінчера на посаду.

Пінчера звинуватили у сексуальних домаганнях до двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували у таких речах, у 2019 році щодо нього проводилося розслідування. Однак, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду парламентського організатора у лютому 2022 року.

Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Теги: #скандал #джонсон

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