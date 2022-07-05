Політика

10:05 05.07.2022

Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, - президент Кассіс

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Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, - президент Кассіс

Швейцарія висловлює готовність підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, заявляє президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія забезпечує якісне посередництво, і Конференція у Лугано є одним із таких прикладів. Ми готові продовжувати в тому самому ключі й висловлюємо готовність підтримати переговори про припинення війни, коли настане час", - сказав він на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок.

Він наголосив, що Швейцарія продовжуватиме просувати міжнародне право та ефективну багатосторонність як "протиотруту проти застосування сили".

Теги: #війна #швейцарія

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