Політика

16:06 04.07.2022

Президент Єврокомісії: Кремль хоче зруйнувати Україну, ми ніколи не дозволимо цьому статися

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Президент Єврокомісії: Кремль хоче зруйнувати Україну, ми ніколи не дозволимо цьому статися

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз ніколи не дозволить Росії зруйнувати Україну.

"Мета Кремля – військова, політична, економічна руйнація України. Вони хочуть підірвати існування України як держави. Ми не можемо і ніколи не дозволимо цьому статися", - заявила вона у понеділок у Лугано, виступаючи у межах Конференції високого рівня з відновлення України.

Президент Єврокомісії нагадала, що з початку війни ЄС мобілізував майже 6,2 млрд євро фінансової підтримки Україні. "Як вам відомо, ще більше надійде і буде ще більше", - запевнила вона.

Фон дер Ляєн вважає, що принципи, які буде закладено під час конференції у Лугано, стануть "першим блоком принципів, які спрямовуватимуть наш шлях, стануть основою, щоб відновити та реконструювати Україну". "Українська молодь віддає своє життя, щоб втілити своє бачення (України) у реальність. Вони борються за вільну та незалежну Україну. Вони борються за повагу міжнародного права та наші цінності. Ми знаємо, що їх битва – це також і наша битва. І тоді як ми працюємо у ці дні, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, ми також маємо гарантувати, що Україна виграє мир. І це буде точно. Слава Україні!" - цими словами президентка Єврокомісії завершила свій виступ.

Теги: #війна #відновлення #урсула_ляєн #лугано

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