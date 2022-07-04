Політика

16:03 04.07.2022

Президент Єврокомісії: Після літа ми з Шольцем організуємо високого рівня міжнародну конференцію зі світовими експертами для відновлення України

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Президент Єврокомісії: Після літа ми з Шольцем організуємо високого рівня міжнародну конференцію зі світовими експертами для відновлення України

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про свою з канцлером Німеччини Олафом Шольцем ініціативу провести після літа міжнародну конференцію високого рівня за участю світових експертів у сфері відновлення.

Про це вона сказала в понеділок у Лугано, виступаючи у рамках Конференції високого рівня з відновлення України.

"Крім нашого (Європейської Комісії) досвіду (у відновлення України) ми хотіли би привнести зовнішній досвід. Тому канцлер Олаф Шольц і я у тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами після літа організуємо міжнародну конференцію високого рівня. Ми хочемо зібрати разом блискучі уми та провідних світових експертів у сфері реконструкції", - оголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія "ніколи не робила цього раніше в такому масштабі". "Ми маємо величезну можливість, і ми повинні це використати. І якщо ми матимемо хороший план, комплексний план, це дасть необхідну впевненість усім інвесторам - це дасть їм месидж, що ваші гроші не лише слугуватимуть добрій справі, так, вони слугуватимуть добрій справі, а й будуть, перш за все, витрачені ефективно з максимумом впливу на користь для народу України", - заявила фон дер Ляєн.

Теги: #відновлення #конференція #шольц #урсула_ляєн

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