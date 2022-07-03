Політика

20:53 03.07.2022

Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу через рік-два після закінчення війни – голова делегації Ради у ПА НАТО

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Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу через рік-два після закінчення війни – голова делегації Ради у ПА НАТО

Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу через рік-два після закінчення війни з Російською Федерацією, вважає голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Будь-яке рішення щодо членства України в НАТО буде лише після закінчення війни. Зрозуміло, що жодна країна НАТО не захоче зараз голосувати за членство країни, де йде війна. Це автоматично перенесе війну на весь союз. Тому нам треба закінчити війну, нам треба виграти цю війну, нам потрібно буде провести реформи, і, я думаю, що перспектива членства цілком можлива: не скажу, що через місяці, але найближчими роками після закінчення війни. Все залежатиме від нас, наскільки ми швидко робитимемо реформи. Я сподіваюся, це може бути щонайменше за рік-два. Але ми не знаємо коли закінчитися війна", - сказав Чернєв агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, війна зменшила скепсис у західних партнерів України щодо вступу до Альянсу.

"Якщо до війни представники деяких країн нам закулісно говорили: "Ви хороші хлопці, але ми поки що вас не бачимо в НАТО", то зараз цього скепсису немає. Як і немає остраху, що рішення про членство України в НАТО роздратує Російську Федерацію, що зупиняло окремі країни піти на такий крок", - зазначив Чернєв.

Він наголосив, що схема вступу Фінляндії та Швеції до НАТО є добрим прецедентом для України.

"Ми можемо говорити та апелювати до цього прикладу, з одного боку. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що ми маємо домашнє завдання, яке потрібно виконати. Тому що стандарт НАТО, критерій НАТО – це не лише військова складова. Там є досить широкий спектр реформ, які мають бути зроблені, щоб відповідати країнам НАТО. Ми багато зробили за останні роки. Але все одно цього недостатньо", - наголосив Чернєв.

Політик зазначив, що Україна пропонує Альянсу виробити для неї спеціальну процедуру вступу до НАТО.

"Ми чесно говорили з Альянсом про те, що ми вже переросли трохи формат ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО). А ухвалення без ПДЧ, мабуть, зарано для вас (НАТО – ІФ-У), тож давайте знайдемо якийсь формат посередині. Можливо, це буде конкретний перелік реформ, які мають бути проведені. З конкретними індикаторами того, що має бути зроблено і коли. І щоб після реалізації цих реформ не виникали все нові й нові", - сказав Чернєв.

Він нагадав, що Україна, щорічно виконуючи річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО, за великим рахунком реалізує план дій щодо членства в НАТО. "Річні національні програми ми виконуємо вже як 13 років. Вони узгоджуються на початку кожного року зі штаб-квартирою НАТО, і наприкінці кожного року проводиться оцінка того, що було зроблено. І ми досить успішно їх виконуємо. Саме з цього насправді і складається ПДЧ. Коли країна отримує ПДЧ, на його основі розробляється річна національна програма. Тобто де факто ми ПДЧ виконуємо. Де-юре потрібно це закріпити та якось рухатися далі. А як це називатиметься, ПДЧ чи просто якийсь список реформ, який ми маємо виконати, - це вже друге питання і про це ми якраз зараз і домовляємось", - підсумував Чернєв.

 

 

Теги: #нато #перспективи

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