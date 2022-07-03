Політика

15:28 03.07.2022

Зеленський привітав рішення ізраїльського суду дозволити безвізовий в'їзд громадянам України

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Зеленський привітав рішення ізраїльського суду дозволити безвізовий в'їзд громадянам України

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Верховного Суду Ізраїлю дозволити безвізовий в'їзд громадянам України.

"Вітаю рішення Верховного Суду Держави Ізраїль, що зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права і повага прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!" - написав він у Твіттері в неділю.

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) своїм рішенням скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.

 

Теги: #суд #ізраїль #безвіз #зеленський

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