Кулеба і Боррель узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20, погодилися з необхідністю сьомого пакету санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у телефонній розмові узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20 і обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС.

"У нашій сьогоднішній телефонній розмові Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС, і узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо РФ і працюємо над цим ", - написав Кулеба в Twitter.