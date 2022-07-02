Політика

14:58 02.07.2022

Кулеба і Боррель узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20, погодилися з необхідністю сьомого пакету санкцій проти РФ

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Кулеба і Боррель узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20, погодилися з необхідністю сьомого пакету санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у телефонній розмові узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20 і обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС.

"У нашій сьогоднішній телефонній розмові Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС, і узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо РФ і працюємо над цим ", - написав Кулеба в Twitter.

 

Теги: #мзс #кулеба #боррель

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