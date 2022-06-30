Кулеба в розмові з главою МЗС Ірану наголосив на порушенні РФ Конвенції про статус Каспійського моря

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян провели розмову, обмінялися думками щодо широкого кола двосторонніх питань, глава МЗС України наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря.

"Поговорив з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіяном, який поінформував мене про останні контакти Ірану з Росією. Ми обмінялися думками щодо широкого кола двосторонніх питань. Я наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону", - написав Кулеба у твіттері.