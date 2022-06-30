Зеленський і Штайнмаєр обговорили нарощування оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, сторони обговорили нарощування оборонної підтримки України, також лідер Німеччини висловив співчуття у зв'язку з російською атакою на Кременчук.

"У розвиток активного діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук", - написав Зеленський у твіттері.