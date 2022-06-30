Політика

16:51 30.06.2022

Зеленський і Штайнмаєр обговорили нарощування оборонної підтримки України

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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, сторони обговорили нарощування оборонної підтримки України, також лідер Німеччини висловив співчуття у зв'язку з російською атакою на Кременчук.

"У розвиток активного діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #штайнмайєр #зеленський

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