Франція посилить військову допомогу Україні і зміцнить свій контингент на східному фланзі НАТО - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про одностайне рішення держав-членів НАТО посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

"Союзники виконують свої обов'язки. Франція дуже швидко поставить (Україні) 6 додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар", а також бронетехніку", - повідомив Макрон у четвер на пресконференції після завершення в Мадриді саміту НАТО.

Він охарактеризував обстановку в Україні як "надзвичайно серйозну".

Президент Франції також оголосив про плани посилення французької військової присутності на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. "Ми ухвалили рішення про військове посилення на східному фланзі НАТО", - повідомив Макрон.

Він також заявив, що саміт, що завершився, відзначений дуже важливим кроком, що стосується приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО, на яке отримано згоду Туреччини.

"Це рішення зміцнить їхню безпеку і дасть змогу зробити значний внесок у нашу колективну позицію і нашу європейську безпеку. Я дякую Туреччині за те, що вона приєдналася до консенсусу, що поважає суверенний вибір", - сказав Макрон.