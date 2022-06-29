Створення механізму безпекових гарантій для України стане важливим кроком до нового безпечного світу - – виступ Єрмака на саміті НАТО

Створення дієвого механізму гарантій безпеки для України стане важливим кроком до нового безпечного світу, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи за допомогою відеозв'язку на саміті НАТО в Мадриді.

Звертаючись до учасників саміту, глава ОП заявив, що російська війна в Україні оголила реальну кризу світової системи безпеки, тому необхідно вибудовувати нову.

"Росія використовує всі терористичні методи: масові вбивства, тортури та руйнування. Заздалегідь сплановані енергетична та продовольча криза, яка вже починає негативно впливати на всіх людей на планеті. І все це – щоб зламати опір окремих держав і тиснути на світову спільноту. Нарешті останній аргумент – це шантаж ядерною зброєю… Тому під загрозою безпека не лише Європи, а й усього людства. І ми вважаємо: якщо не зупинити Росію в Україні, НАТО обов'язково буде втягнене у війну", - заявив Єрмак.

"Важливим кроком до нового безпечного світу стане створення дієвого механізму гарантій безпеки для України", - зазначив він, додавши, що потрібне паралельне зміцнення системи міжнародного права, реформування міжнародних структур, а також повна міжнародна ізоляція держави-агресора.

За словами Єрмака, для знищення військового та економічного потенціалу Росії потрібне максимальне об'єднання зусиль більшості держав за декількома напрямками. Зокрема, постачання Україні ефективної зброї, безперервне нарощування санкційного тиску на Росію та побудова справедливого світового порядку, що забезпечує дотримання загальнолюдських норм і міжнародного права.

На завершення свого виступу глава ОП наголосив, що Україна не зійде зі свого шляху до повноцінного членства в НАТО.

Він також висловив велику подяку США та іншим партнерам України за підтримку.