Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над РФ, щоб Зеленський міг вести переговори з позиції сили - Трасс

Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією, щоб президент України Володимир Зеленський міг вести переговори з позиції сили, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО сьогодні надихає. Ми солідарні з боротьбою України за свободу та самовизначення. Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією, щоб президент Зеленський міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс у твіттері у середу.