Політика

14:57 29.06.2022

Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над РФ, щоб Зеленський міг вести переговори з позиції сили - Трасс

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Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над РФ, щоб Зеленський міг вести переговори з позиції сили - Трасс

Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією, щоб президент України Володимир Зеленський міг вести переговори з позиції сили, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО сьогодні надихає. Ми солідарні з боротьбою України за свободу та самовизначення. Настав час подвоїти зусилля та забезпечити перемогу України над Росією, щоб президент Зеленський міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс у твіттері у середу.

 

Теги: #велика_британія #трасс

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