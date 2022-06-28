Політика

20:46 28.06.2022

Зеленський і прем'єр-міністр Белізу домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках

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Зеленський і прем'єр-міністр Белізу домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу Джонні Брісеньо, сторони домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках.

"Перший, але продуктивний контакт із прем'єр-міністром Белізу Джонні Брісеньо. Домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках. Розраховую на приєднання до санкцій, відмову від реєстрації нових російських суден та позбавлення реєстрації старих", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #розмова #зеленський #беліз

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