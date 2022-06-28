Зеленський і прем'єр-міністр Белізу домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу Джонні Брісеньо, сторони домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках.

"Перший, але продуктивний контакт із прем'єр-міністром Белізу Джонні Брісеньо. Домовилися про підтримку України в ООН та регіональних майданчиках. Розраховую на приєднання до санкцій, відмову від реєстрації нових російських суден та позбавлення реєстрації старих", - написав він у твіттері.