Удосконалення законодавства щодо ефективної діяльності КС є одним із викликів для України на шляху набуття повноправного членства в ЄС - Стефанчук

Удосконалення законодавства про Конституційний Суд (КС) щодо ефективного здійснення ним своїх повноважень є одним із викликів для України на шляху набуття повноправного членства в Європейському Союзі, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу ставить перед усіма нами низку нових викликів… Зокрема, йдеться і про виклики у сфері конституційної юстиції… Питання про зміну підходів щодо формування суддівського корпусу (Конституційного - ІФ) Суду та процедур його діяльності порушувалися і в аспекті надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Одним із викликів на шляху набуття повноправного членства буде удосконалення законодавства про Конституційний Суд для того, щоб він міг ефективно здійснювати свої повноваження, а його діяльність підкорялася зрозумілим, послідовним та передбачуваним правилам", - сказав спікер у своєму виступі на Міжнародній науково-практичній конференції у вівторок.

За його словами, йдеться, зокрема, про впровадження автоматизованої системи документообігу, удосконалення процесу взаємодії громадян та КС щодо подання конституційних скарг, деталізацію правил про відвід та самовідвід суддів, впровадження нових вимог до мотивування рішень, а також упорядкування підстав та процедури притягнення суддів до відповідальності.

Крім того, Стефанчук зазначив, що суттєвою є також практична імплементація положень частини 3 статті 152 Конституції - відшкодування шкоди, заподіяної застосуванням актів та діями, визнаними неконституційними. Він наголосив, що цього не було зроблено за весь час існування Основного закону України.