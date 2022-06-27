Політика

18:44 27.06.2022

Молдова та Україна працюватимуть разом над реформами на шляху до ЄС - Санду

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Молдова та Україна працюватимуть разом над реформами на шляху до ЄС - Санду

Молдова та Україна співпрацюватимуть над просуванням реформи на шляху до Європейського Союзу, повідомила президент Молдови Майя Санду за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Києві.

"Під час наших сьогоднішніх переговорів президент Зеленський і я домовилися працювати разом, щоб просувати необхідні реформи, і ми впевнені, що можемо впоратися з усіма викликами, щоб досягти цієї мети. Ми розвиватимемо спільні проєкти і співпрацюватимемо над розвитком сильніших зв'язків з ЄС ", – сказала Санду на пресконференції за підсумками переговорів.

Вона наголосила, що надання статусу кандидата у члени ЄС Україні та Молдові – це історичний момент для обох держав, який визначить їхню долю та майбутнє.

"Кандидатський статус - це важливе досягнення, але також і велика відповідальність. Наші держави мають покращувати ділове середовище, судочинство, щоб мати змогу вступити до ЄС. Перед нами дуже великий обсяг роботи, але наші держави сьогодні більш об'єднані, ніж будь-коли раніше на цьому шляху. Разом ми сильніші", - зазначила Санду.

Теги: #молдова #санду #зеленський

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