Політика

14:39 27.06.2022

США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

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США та ЄС продовжать роботу над скороченням доходів РФ від продажу енергоносіїв - Білий дім

США та ЄС найближчими місяцями шукатимуть нових способів обмежити доходи РФ від постачання енергоносіїв, заявили в понеділок американський президент Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Наступними місяцями ми також працюватимемо над пошуком нових методів ще більшого скорочення доходів РФ у сфері енергетики", - наголошується в заяві на сайті Білого дому.

Водночас Байден і фон дер Ляйєн визнали, що масштаби цього виклику є значними.

Також Байден і фон дер Ляйєн нагадали, що США та ЄС продовжують партнерство для диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи. Згідно з заявою, у той час як РФ припинила постачання природного газу до деяких країн-членів ЄС, США та інші виробники наростили газовий експорт. Так, з березня 2022 року постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Європи зросло на 75% порівняно з показником 2021 року, а постачання СПГ зі США збільшилося втричі.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 на саміті у ФРН обговорять американську пропозицію, що передбачає самостійне визначення покупцями нафти максимальної ціни, яку вони готові платити за неї. Передбачається, що такий прийом Захід міг би застосувати до російської нафти, щоб знизити доходи РФ від торгівлі енергоресурсами.

Проте в низці країн Європи, зокрема в Берліні, сприйняли ідею без ентузіазму, вважаючи, що на практиці її буде складно втілювати в життя.

Напередодні газета Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац повідомила, що влада Франції вважає правильною ідею США про введення якоїсь "стелі" цін на нафту, проте, на відміну від Вашингтона, виступають за узгодження цього з експортерами, а не за введення заходів самими покупцями в односторонньому порядку.

Теги: #сша #єс #енергоносії

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