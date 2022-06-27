Політика

07:04 27.06.2022

Японія запроваджує нові санкції проти російських фізосіб та підприємств

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Японія запроваджує нові санкції проти російських фізосіб та підприємств

У зв'язку з агресією РФ в Україні Японія ухвалила рішення про розширення списку санкцій щодо російських представників і підприємств, повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на саміті G7, повідомляють японські ЗМІ.

"Ми перебуваємо на роздоріжжі в історії. Питання в тому, чи можна зберегти заснований на правилах міжнародний порядок. Рада Безпеки ООН та інші структури не змогли адекватно відреагувати", - цитує заяву Кісіди японський телеканал NHK.

За даними телеканалу, Японія запроваджує нові санкції проти Росії. Вони зокрема стосуються заборони на імпорт російського золота, а також заморожування активів приблизно 70 російських фізичних та юридичних осіб, заборони на експорт продукції на адресу 90 російських підприємств та компаній, які, на думку японської сторони, пов'язані з військовою галуззю Росії.

"Ми (...) зміцнимо міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону. Ми маємо забезпечити, щоб не було країн, які здобувають хибні уроки із ситуації в Україні", - наголосив японський прем'єр.

Він сказав, що санкції не можна послаблювати і заявив: "Єдність G-7 необхідна не лише для забезпечення дотримання санкцій, а й для захисту від зростання цін", - пише агентство Kyodo з посиланням на високопосадовця японського уряду.

 

 

Теги: #японія #росія #санкції #премєр

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