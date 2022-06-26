Політика

08:06 26.06.2022

Українське питання буде одним із головних під час чергової зустрічі глав країн G7 – Джонсон

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Українське питання буде одним із головних під час чергової зустрічі глав країн G7 – Джонсон

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон після зустрічі країн Британської співдружності висловив упевненість, що українське питання буде одним із головних на найближчій зустрічі представників G7.

"Це були фантастичні кілька днів у Кігалі. Ми працюємо разом із нашими друзями по Співдружності, щоб стимулювати торгівлю та інвестиції, просувати зелену промислову революцію та знайти вирішення кризи в Україні, які будуть у центрі уваги G7 найближчими днями", – написав він у твіттері в суботу ввечері.

Як повідомлялося, 24 червня Джонсон заявив, що країни Британської співдружності разом зможуть досягти зниження світових цін на продовольство.

"Світове процвітання та стабільність перебувають під загрозою - країни Співдружності несуть основний тягар путінської нерозсудливості в Україні. Разом ми зможемо знизити ціни на продовольство та повернути світову економіку в потрібне русло, виступаючи за свободи, в які ми всі віримо", - написав він.

 

 

 

Теги: #україна #війна #g7

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