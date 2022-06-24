Лідери ЄС поклали на РФ відповідальність у створенні глобальної продовольчої кризи та закликали розблокувати Чорне море

Лідери Європейського Союзу поклали на Росію всю відповідальність за створення глобальної продовольчої кризи та закликали негайно припинити обстріли сільськогосподарських об'єктів і розблокувати українські порти в Чорному морі, дозволивши експорт зернових.

"Росія, яка використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала. Європейська рада закликає Росію негайно припинити обстріли сільськогосподарських об'єктів і вивезення зернових, а також розблокувати Чорне море, зокрема Одеський порт, щоб дозволити експорт зерна та комерційні перевезення", - зазначено у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської ради, яке відбулося в четвер у Брюсселі на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС.

Лідери заявили, що "рішуче підтримують зусилля "Доріг солідарності", спрямовані на полегшення експорту продуктів харчування з України різними наземними маршрутами та через порти ЄС". "Європейська рада закликає комісію та держави-члени, спираючись, зокрема, на ініціативу FARM, а також на ініціативи ООН та G7, активізувати свої зусилля, щоб надавати підтримку країнам, що розвиваються, в переорієнтації, за необхідності, їхніх ланцюжків постачань, прискорити реалізацію відповідних флагманських ініціатив Team Europe, узгоджених на нещодавньому саміті Європейського Союзу й Африканського Союзу, спрямованих на розвиток сталого виробництва продуктів харчування, підвищення продуктивності сільського господарства, зокрема вирощування білкових культур, і потенціалу агробізнесу на африканському континенті, а також разом із міжнародними партнерами працювати над ініціативами для підтримки розвитку виробничих потужностей ресурсів, які запроваджуються в країнах, що розвиваються", - пояснюється у висновках.