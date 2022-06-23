Макрон: Надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС – це сильний сигнал РФ

Надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС – це сильний сигнал РФ, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Це сильний сигнал Росії в нинішньому геополітичному контексті. Наш вибір - надати Україні та Молдові статус кандидата, щоб приєднатися до ЄС. Також ми вирішили, що статус кандидата буде надано Грузії, коли вона відповідатиме пріоритетам, визначеним комісією", - сказав Макрон на конференції після засідання Європейської ради у Брюсселі в четвер.

Він наголосив, що ЄС завдячує українському народові.

"Ми завдячуємо українському народу, вони борються за наші цінності, свій суверенітет і територіальну цілісність, а також Молдові, враховуючи її політичну ситуацію, дестабілізацію, від якої вони страждають. Ми також маємо відповісти на це", - наголосив Макрон.

Президент запевнив у підтримці країн на шляху до членства в ЄС.

"Це буде довгий шлях, вимогливий. Комісія зробить звіт про умови. Ми у Франції будемо готові допомогти з будь-якими реформами в цьому процесі, щоби побудувати єдність", - додав Макрон.