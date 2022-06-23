Кандидатський статус України та військову допомогу Києву обговорять лідери країн ЄС

У Брюсселі у четвер відкриється дводенний саміт ЄС, головною темою якого голова Європейської ради Шарль Мішель назвав подальші кроки Євросоюзу зі зміцнення безпеки та стабільності на континенті, передбачивши серед них і допомогу Україні.

"Настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії знаходиться в ЄС. Я запрошую вас надати статус кандидата Україні та Молдові. Паралельно ми продовжимо надавати Україні потужну гуманітарну, військову, економічну та фінансову підтримку", - написав Ш. Мішель у листі-запрошенні на засідання Європейської ради главам держав та урядів країн ЄС.

За його словами, з початку російського вторгнення в Україну ЄС вдався до безпрецедентних дій, демонструючи геополітичний вплив ЄС, і "тепер слід зробити подальші кроки для зміцнення безпеки та стабільності на нашому континенті".

Коментуючи журналістам минулої середи порядок денний Європейської ради 23-24 червня, й європейський високопосадовець заявив, що "цей саміт буде геополітичним", вказавши на три головні теми політичних дебатів європейських лідерів: Західні Балкани, заявки на членство в ЄС України, Молдови та Грузії та "глобальну Європу" - реструктуризацію співробітництва ЄС у континентальному масштабі з державами, які не входять до Євросоюзу.

Зустріч з керівниками країн Західних Балкан поза межами порядку денного саміту відбудеться вранці в четвер. Йтиметься про їхню європейську перспективу у світлі нагальних змін.

Потім, після традиційного виступу перед лідерами країн ЄС голови Європейського парламенту Роберти Метсоли, першим пунктом офіційного порядку денного будуть розглянуті кандидатури України, Молдови та Грузії. Україні та Молдові обіцяно статус кандидатів на вступ до ЄС. Грузії буде запропоновано спочатку врегулювати внутрішньополітичні проблеми.

Співрозмовник журналістів також зазначив, що обговорення України не обмежиться питанням надання їй статусу держави-кандидата, будуть також порушені теми допомоги країні та її подальшого відновлення на тлі повномасштабної російської війни проти України.

"Йтиметься про військову допомогу. І щодо цього питання ми подивимося, чи можна зробити додатковий внесок через Європейський фонд миру", - зазначив співрозмовник. "Ми також хочемо, щоб тривала робота із підготовки відновлення країни", - додав він.

Чиновник також зазначив, щ Єврорада очікує більше інформації від Єврокомісії (ЄК) на пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро.

Він назвав однією з найуразливіших тем саміту продовольчу безпеку через війну Росії проти України та блокаду російськими військами українських портів. "Питання у тому, як вивезти з України зерно. Вже багато зроблено через "коридори солідарності". (...) Але цього недостатньо, потреби високі", - заявив функціонер ЄС.

Євросоюз, повідомив він, працює з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем над пошуком за участю Росії, України та Туреччини рішення щодо організації коридорів, які дозволять вивезти українське зерно та доставити його на світові ринки. "Це буде важлива дискусія на саміті", - наголосило джерело.

Слідом відбудуться дебати про "глобальну Європу" - ідею "європейського політичного співтовариства", яку просуває президент Франції Емманюель Макрон та підтримує голова Євроради Ш. Мішель. Дискусія ґрунтуватиметься на трьох питаннях: "як для цього діяти, як структурувати Європу для покращення співпраці та які можливі рамки такої співпраці, кого покликати до цієї глобальної Європи", - пояснив чиновник ЄС.

Він оголосив, що європейські лідери ухвалять політичне рішення про продовження на чергові півроку економічних санкцій щодо Росії через її військову агресію в Україні, які надалі офіційно затвердить Рада ЄС.

Другий день наради Євросоюзу у верхах буде присвячений економічній тематиці. Відбудеться саміт єврозони. "Бюджетний маневр у державах-членах скорочується, на столі багато проблем для розгляду, тому на цю нараду запрошено голову Європейського Центробанку Крістін Лагард та голову Єврогрупи Паскаль Донох'ю", - повідомив співрозмовник ЗМІ.

Завершиться саміт обговоренням конференції ЄС щодо майбутнього Європи. "Європейська рада та інші спілки інституції подивляться, якими є їхні відповідні завдання, щоб просувати далі цю роботу", - підсумувало високопосадовець.