Орбан виступає за усунення бюрократичних перешкод на шляху до вступу України до ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтримує пропозицію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, повідомляє у вівторок італійська газета Il Sole 24 Ore з посиланням на представника угорського уряду.

"Угорщина виступає за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС", – заявив представник Орбана. Він повідомив, що угорський прем'єр провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. За словами представника, Орбан "виступає за усунення бюрократичних перешкод на шляху до вступу України до ЄС".

Як повідомив раніше Зеленський у твіттері, під час розмови він подякував Орбану за підтримку статусу кандидата в члени Європейського Союзу й обговорив з ним українсько-угорську співпрацю в галузі енергетики. А також запросив відвідати Україну з візитом.