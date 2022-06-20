Боррель надішле листа африканським колегам: Це Росія, а не санкції ЄС є причиною продовольчої кризи

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель направить листа своїм колегам із країн африканського континенту з роз'ясненням, що не санкції Європейського союзу проти Росії за війну, яку вона веде проти України, а дії Москви призвели до продовольчої кризи.

Про такі плани Боррель розповів у понеділок у Люксембургу на пресконференції після засідання Ради ЄС з питань зовнішніх справ. "Росія блокує український експорт. Росія, не ми. Росія руйнує порти та сховища продовольства, руйнує транспортну інфраструктуру. Росія, не ми. І це вже стало причиною глобальної продовольчої кризи. Коли більш ніж 20 млн тонн зерна заблоковано в українських сховищах, і коли хтось заважає, щоб це продовольство досягло споживача, хтось страждатиме від голоду Це цілеспрямована спроба використовувати продовольство як зброю у війні Це навмисна спроба створити голод у світі для того, щоб чинити тиск на світ, Україну, ЄС. Це те, що відбувається", - змалював ситуацію високий представник ЄС.

При цьому він зазначив, що і в цій ситуації російська пропаганда продовжує працювати за "типовою схемою гри". "Вони створюють проблему та обвинувачують у ній інших. І вони обвинувачують санкції ЄС, хоча це вони несуть відповідальність за продовольчу кризу. Це не наші санкції, це дії Росії", - констатував Боррель.

За його словами, деякі лідери африканських країн вже висловили занепокоєння у зв'язку із "наслідками наших санкцій". "Я поінформував моїх колег міністрів, що надішлю листа всім міністрам закордонних справ країн Африки з поясненням того, як наші санкції були розроблені, як вони працюють, які наслідки і на кого вони надають, що дозволено, а що ні. Я поясню, що ми робимо реагуючи на кризу", - розповів високий представник.