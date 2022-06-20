Політика

21:20 20.06.2022

ЄС відданий підтримці України – Боррель за результатами засідання Ради ЄС на рівні керівників МЗС

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ЄС відданий підтримці України – Боррель за результатами засідання Ради ЄС на рівні керівників МЗС

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель констатував, що всі міністри закордонних справ країн-членів Співдружності заявили про свою повну відданість продовжувати підтримувати Україну всіма способами.

Про це Боррель розповів у понеділок на пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ. "Міністри підкреслили повну відданість продовжувати підтримувати Україну з будь-якої точки зору – військової, продовжувати чинити тиск на Росію та працювати з міжнародною спільнотою. Я хочу наголосити на важливості цих зобов'язань, тому що війна Росії проти України тягне за собою наслідки не тільки для України, але для всього світу через продовольство та ціни на енергоносії, на світову економіку", - вважає він.

За словами високого представника, другим питанням, яке розглянули міністри, були рекомендації Комісії щодо заявок України, Молдови та Грузії щодо членства в ЄС. "Вам відомо, що Європейська рада пізніше цього тижня може надіслати сигнал, що ми розпочали підготовку для європейської інтеграції цих трьох країн. Це - потужний сигнал, який має бути почутий не лише в Україні, Молдові та Грузії, але й який пролунав би гучною луною серед наших партнерів як маніфестація сили нашої єдності та підтримки цих трьох країн, особливо тієї, на яку напала Росія", - сказав Боррель.

Він висловив думку, що президент РФ Путін хоче знищити Україну. "Виглядає так, що Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру міста, заперечуючи саму ідею (існування) української нації. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", - зазначив високий представник.

 

 

Теги: #україна #єс #підтримка #боррель

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