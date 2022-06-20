Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ – посол Німеччини

Україна може легко впоратися з вимогами ЄС щодо реформ, повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Я думаю, що Україна може легко з ними впоратися, бо це справді вимоги, які вже існують довгі роки. Є вже прогрес. Можливо, не той прогрес, якого хотіли б самі українці, особливо у сфері судової реформи... Ми, ваші партнери, особливо Група семи, постійно в контакті щодо цих питань з українським урядом", - сказала Фельдгузен на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Дипломат наголосила, що для неї найважливішим питанням завжди була судова реформа в Україні.

"Ми досить успішно здійснили реформу децентралізації. Я думаю, що це справді історія успіху. Але судова реформа - це друга реформа, яка справді змінюватиме країну. Всі роки, які я працюю в Україні, я спостерігала за кроками, що були зроблені, я робитиму це й надалі", - розповіла вона.

Фельдгузен зазначила, що судова реформа – "це ніколи не було просто".

"Але якщо є політична воля, там можна дуже багато зробити", - вважає вона.

Як повідомлялося, Європейська Комісія рекомендувала Європейській раді надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу з подальшим виконанням необхідних кроків. Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це передбачає проведення країною низки подальших важливих реформ.