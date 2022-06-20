На літній сесії ПАРЄ відбудуться важливі для України дебати - нардеп

На порядку денному літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка стартує у понеділок, відбудуться важливі для України дебати, повідомила член постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Вітання з Палацу Європи у Страсбурзі. Тут сьогодні розпочнеться літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Дні сесії традиційно відбудуться у жвавій атмосфері, адже порядок денний передбачає низку важливих для України дебатів", - написала Кравчук у понеділок у фейсбуці.

За словами народного депутата, на порядку денному сесії дебати про поточні виклики безпеки в Європі та роль Ради Європи, про підтримку демократичної безпеки в Європі, про зафіксовані випадки політичних ув'язнень у РФ, про гуманітарні наслідки внутрішньої та зовнішньої міграції, спричиненої агресією РФ проти України, про забезпечення відповідальності за збитий боїнг рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом.

"З нетерпінням очікую ухвалення резолюції на мою доповідь "Справедливість та безпека жінок під час відновлення миру", яка відбудеться вже в середу", - зазначила Кравчук.

Джерело: Yevheniya Kravchuk | Facebook