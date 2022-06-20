Франція виступає за негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - глава МЗС

Французьке головування Ради ЄС добиватиметься того, щоб європейці були єдині у наданні чіткого та позитивного сигналу Україні в тому, що стосується її кандидатури на вступ до Євросоюзу, заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

"З нашої національної точки зору, ми вважаємо, що варто негайно надати статус (кандидатів) Україні та Молдові. Це позиція Франції. Це позиція, яку президент республіки (Еммануель Макрон) висловив декілька днів тому, коли він був у Києві", - сказала французький міністр у понеділок перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Вона уточнила, що цей статус має супроводжуватись "дорожньою картою" для України.

Колонна також наголосила на необхідності довгострокової допомоги Україні в галузях економічної, політичної, гуманітарної та військової допомоги.

При цьому глава МЗС Франції відзначила посилення її країною військових постачань Україні, які будуть продовжені.