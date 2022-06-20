Політика

06:22 20.06.2022

Інтересам всієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС

1 хв читати
Інтересам всієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інтересам усієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо статусу кандидатства у Євросоюзі.

"Завтра починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері.

"Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради. Я думаю, для всіх очевидно, що з 1991 року було небагато таких доленосних рішень для України, як ми очікуємо зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає лише позитивне рішення", - зазначив він.

За його словами, "на тижні будуть нові мої звернення, зокрема і до європейців. Використовую кожну можливість, щоб захистити європейську перспективу для України, для кожного з нас, і щоб зібрати для нас нових прихильників".

 

 

Теги: #україна_єс #кандидатство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 19.06.2022
Рада звернулася до країн ЄС надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу

Рада звернулася до країн ЄС надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу

21:42 17.06.2022
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

13:44 17.06.2022
Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

13:07 17.06.2022
Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

07:12 17.06.2022
Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в члени ЄС

21:06 16.06.2022
Висновки Єврокомісії щодо статусу кандидата України в ЄС у п'ятницю оприлюднять фон дер Ляєн та Варгеї

Висновки Єврокомісії щодо статусу кандидата України в ЄС у п'ятницю оприлюднять фон дер Ляєн та Варгеї

18:08 15.06.2022
Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

Президент України, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС - Зеленський

15:19 14.06.2022
Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

Єврокомісія 17 червня оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС - прессекретар

16:19 11.06.2022
Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

07:05 10.06.2022
Стефанішина: Три основних країни Євросоюзу проти надання Україні статусу кандидата

Стефанішина: Три основних країни Євросоюзу проти надання Україні статусу кандидата

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Чернігова стверджує, що його не випустили за кордон через "політичні ігрища"

Рада звернулася до країн ЄС надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу

Рада в неділю ухвалила 15 законів - нардеп Фролов

Столтенберг: НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці Альянсу

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

ОСТАННЄ

Мер Чернігова стверджує, що його не випустили за кордон через "політичні ігрища"

Рада підтримала вихід України з чотирьох угод і протоколів СНД

Порошенко вважає за необхідне створити спільний орган для реалізації "дорожньої карти" членства України в Євросоюзі

Рада в неділю ухвалила 15 законів - нардеп Фролов

Столтенберг: НАТО може оголосити Росію загрозою безпеці Альянсу

НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, але відправляти своїх військових на Донбас не буде – Столтенберг

Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

ВР планує на найближчому засіданні ухвалити звернення до країн-членів ЄС щодо підтримки надання Україні статусу кандидата - нардеп

Кабмін пропонує передбачити дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради у разі заборони діяльності політичної партії

Шмыгаль: статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА