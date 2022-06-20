Інтересам всієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інтересам усієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо статусу кандидатства у Євросоюзі.

"Завтра починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері.

"Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради. Я думаю, для всіх очевидно, що з 1991 року було небагато таких доленосних рішень для України, як ми очікуємо зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає лише позитивне рішення", - зазначив він.

За його словами, "на тижні будуть нові мої звернення, зокрема і до європейців. Використовую кожну можливість, щоб захистити європейську перспективу для України, для кожного з нас, і щоб зібрати для нас нових прихильників".