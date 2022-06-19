Рада підтримала вихід України з чотирьох угод і протоколів СНД

Верховна Рада підтримала пропозиції уряду про вихід з угод СНД про співпрацю в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку, створення міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин і про підтримку і розвиток малого підприємництва.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у неділю за відповідні закони проголосувала конституційна більшість депутатів - 305-309 за необхідного мінімуму в 226 голосів.

За його словами, український парламент також підтримав 309 голосами вихід з протоколу СНД про внесення поправок до Угоди про міжурядовий фельд'єгерський зв'язок.