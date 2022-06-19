Рада звернулася до країн ЄС надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу

Верховна Рада звернулася до країн ЄС та її інституцій підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент одностайно всіма фракціями і групами підтримав звернення до країн ЄС про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС", - написав Железняк у телеграм-каналі.

За його словами, за проєкт постанови № 7471 проголосували 315 народних депутатів.

У зверненні зафіксована необхідність подальшого надання військової допомоги, як на національному рівні, так і в рамках Європейського фонду миру для посилення протиповітряної, протитанкової та протикорабельної оборони, а також продовження надання гуманітарної допомоги Україні.

Народні депутати пропонують країнам-членам ЄС посилювати санкційний тиск на РФ і Білорусь через введення подальших пакетів санкцій, зокрема відключення РФ від світової фінансової системи, повне ембарго на найважливіші товари російського експорту, а також запровадження персональних санкцій на російських високопосадовців і членів їхніх сімей, арешт і подальшу конфіскацію активів у державах ЄС.

Верховна Рада також просить держави ЄС приділити особливу увагу гарантуванню світової продовольчої безпеки та вжити необхідних заходів для гарантування безпечного та безперебійного експорту українських зернових.

Парламентарі у зверненні вимагають від країн ЄС взяти участь у розслідуванні військових злочинів російських окупантів на території України, актів геноциду, звірств проти українців та покарання винних. "ЄС як регіональний лідер має бути залучений до підготовки та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою... притягнення представників вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації до відповідальності за вчинене", - йдеться у зверненні.

Верховна Рада також закликає ЄС сприяти відновленню української інфраструктури, медичних закладів, житлових будинків і шкіл, продовженню процесу модернізації держави відповідно до плану ЄС "відновлення України".