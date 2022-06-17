Політика

19:18 17.06.2022

ВР планує на найближчому засіданні ухвалити звернення до країн-членів ЄС щодо підтримки надання Україні статусу кандидата - нардеп

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ВР планує на найближчому засіданні ухвалити звернення до країн-членів ЄС щодо підтримки надання Україні статусу кандидата - нардеп

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні ухвалити звернення до країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"На найближчому засіданні Верховна Рада проголосує звернення до держав-членів ЄС щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС", - написав він у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано на сайті українського парламенту під номером №7471. Серед співавторів документа - голова парламенту Руслан Стефанчук.

Народні депутати мають намір закликати національні парламенти, уряди держав-членів та інститути ЄС підтримати прагнення України до визнання її європейської перспективи шляхом надання їй статусу країни-кандидата на вступ до ЄС під час засідання Європейської ради 23-24 червня 2022 року.

Водночас українські парламентарі закликають країни-члени ЄС продовжувати надавати максимально можливу економічну та фінансову підтримку Україні, зокрема, для подальшого зміцнення стійкості її демократичних інститутів та макрофінансової стабільності, нарощувати військову допомогу і на національному рівні, і в рамках Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб, узгодженої з українською владою для посилення протиповітряної, протитанкової та протикорабельної оборони, а також передавати захисне спорядження та захищене обладнання для зв'язку.

У Верховній Раді також наголошують на необхідності продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні і на національному рівні, і в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Водночас автори ініціативи мають намір закликати держави-члени ЄС посилювати суворий санкційний тиск на Росію та Білорусь шляхом послідовного впровадження подальших пакетів санкцій, які мають включати, зокрема, відключення РФ від світової фінансової системи, повне ембарго на найважливіші товари російського експорту, включаючи нафту, газ, вугілля, припинення всіх російських інвестицій у галузі енергетики в ЄС, зокрема в атомну енергетику, заборону російського судноплавства, логістики та доступу до портів на території держав-членів ЄС, а також впровадження персональних санкцій на російських чиновників та членів їхніх сімей та арешт і подальшу конфіскацію їхніх активів у державах ЄС.

"Зважаючи на виняткову відповідальність Російської Федерації за блокування українських портів та крадіжку українського зерна особливу увагу приділити гарантуванню світової продовольчої безпеки та вжити необхідних заходів для забезпечення безпечного та безперебійного експорту українських зернових", - наголошується у проєкті постанови.

Крім того, у Верховній Раді закликають розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, актах геноциду, нелюдських звірствах проти українців, вчинених російськими окупантами.

Народні депутати України переконані, що ЄС як регіональний лідер має бути залучений до підготовки та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою розслідування злочину агресії проти України та притягнення представників найвищого політичного та військового керівництва Російської Федерації до відповідальності за його вчинення.

В українському парламенті вважають за необхідне закликати ЄС сприяти відновленню України, зокрема інфраструктури, медичних закладів, житла та шкіл, а також продовженню процесу модернізації держави з метою подальшого поглиблення політичної та економічної інтеграції України з ЄС та виконання Копенгагенських критеріїв, зокрема відповідно до плану ЄС "Відновлення України".

 

 

Теги: #вр #україна #єс #план #заклик

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