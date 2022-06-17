Політика

13:33 17.06.2022

Єврокомісія надала зелене світло для євроінтеграції України - Стефанчук

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Єврокомісія надала зелене світло для євроінтеграції України - Стефанчук

Своїм рішенням рекомендувати Європейській раді надати Україні статус кандидата у члени Європейського Союзу з подальшим виконанням необхідних кроків Європейська Комісія надала зелене світло для євроінтеграції України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У дипломатичній битві грандіозного масштабу це переможний гол на користь України та світу в Європі. Це велике визнання зусиль України, її народу... Ми подолали колосальну дистанцію, щоб опинитися на фінальній прямій до саміту ЄС. Наша доля вирішиться вже за тиждень у Брюсселі. І саме від рішення Ради ЄС залежить, чи розпадеться, як картковий будинок, російський наратив про те, що "Україну в ЄС не чекають", - зазначив спікер на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, Україна рухається у напрямку європейського дому з "космічною" швидкістю.

 

Теги: #єс #стефанчук

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