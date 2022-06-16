США не вмовлятимуть Україну піти на територіальні поступки Росії

Сполучені Штати "не змушуватимуть Україну піти на територіальні поступки" Росії, пише газета The Hill з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Ми не збираємося змушувати їх йти на територіальні поступки. Ми вважаємо, що такі наші дії були б несумісними з міжнародним правом і просто відверто неправильними", - сказав він у ході виступу у четвер у Вашингтоні.

Салліван додав: "Ми сфокусувалися на тому, що ми можемо робити сьогодні, завтра, наступного тижня, щоб зміцнити позиції українців спочатку на полі бою, а потім, зрештою, за столом переговорів. Ми думаємо, що проблему треба вирішити врешті-решт. шляхом дипломатії", – наводить видання його слова.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що телефоном проінформував президента України Володимира Зеленського про рішення надати Києву транш американської військової допомоги у розмірі $1 млрд.