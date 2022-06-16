Дорожня карта для України передбачена вже після можливого надання статусу кандидата на членство в ЄС – президент Франції

Дорожня карта для України передбачена вже після можливого надання статусу кандидата на вступ до ЄС, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Одразу надається статус кандидата, а потім буде дорожня карта для того, щоб відкривався той чи інший розділ переговорів. Тобто умови вже після для відкриття переговорів. Ми спеціально зробили це для того, щоб підготувати одностайне рішення на Європейській раді", - сказав Макрон журналістам у Києві в четвер.

Він наголосив, що не обговорював із президентом України Володимиром Зеленським умови для надання Україні статусу кандидата.

"Ми з президентом Зеленським умови не обговорювали, це не моя перша роль. По-друге, в Україні зараз триває війна і спочатку Україні треба виграти цю війну, а потім уже говорити про умови", - розповів Макрон.