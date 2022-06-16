Політика

19:08 16.06.2022

Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

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Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України.

"Умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція не будуть переговорниками за спиною України, вимагати поступок. Цього немає і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - сказав він, відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським

При цьому, за його словами, Франція підтримуватиме канал діалогу з Росією. "Одного разу конфлікт має завершитися", - сказав він.

 

 

Теги: #світ #німеччина #франція #позиція

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