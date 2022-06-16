Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України.

"Умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція не будуть переговорниками за спиною України, вимагати поступок. Цього немає і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - сказав він, відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським

При цьому, за його словами, Франція підтримуватиме канал діалогу з Росією. "Одного разу конфлікт має завершитися", - сказав він.