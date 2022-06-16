Політика

12:04 16.06.2022

ДБР допитає членів парламентського комітету з питань фінансової політики - нардеп

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ДБР допитає членів парламентського комітету з питань фінансової політики - нардеп

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит членів комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк (фракція "Голос").

"Отримав разом із колегами з комітету повістку до ДБР. Зважаючи на відсутність у переліку (ще) депутата Олексія Ковальова, думаю про предмет розслідування можна здогадатися", - написав Желєзняк у четвер у телеграмі.

Він оприлюднив повістку, згідно з якою на допит 18 червня як свідків ДБР запросило 23 члени профільного комітету, зокрема голову комітету Данила Гетманцева (фракція "Слуга народу").

Як повідомлялося, ДБР порушило кримінальне провадження щодо народного депутата Ковальова за колабораційну діяльність у Херсонській області.

У квітні 2022 року політична партія "Слуга народу" та однойменна фракція ухвалили спільне рішення про призупинення членства Ковальова у фракції.

 

Теги: #рада #допит #дбр

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