Політика

07:10 16.06.2022

Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

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Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

Надані Швецією та Фінляндією документи з доводами щодо ситуації навколо їхніх заявок на вступ до НАТО не відповідають очікуванням Анкари, заявив у середу глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Документи, відправлені Туреччиною Швецією та Фінляндією у зв'язку з їхніми заявками на членство в НАТО, дуже далекі від наших очікувань", - наводить агентство "Анадолу" слова міністра.

За словами глави МЗС Туреччини, Анкара виступатиме проти членства цих країн в альянсі доти, доки Швеція та Фінляндія не будуть готові виконати озвучені турецькою стороною вимоги.

Він додав, що Туреччина поінформувала Швецію та Фінляндію про те, чим саме отримані документи не влаштовують Анкару.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема, вона обвинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважаються терористичними.

 

 

 

Теги: #нато #мзс #туреччина #вступ

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