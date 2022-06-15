Політика

15:19 15.06.2022

Макрон заявив про необхідність направити чіткі політичні сигнали Україні й українському народові, але не підтвердив візит до Києва

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Макрон заявив про необхідність направити чіткі політичні сигнали Україні й українському народові, але не підтвердив візит до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон у середу припустив, що незабаром вирушить до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але заявив, що публічно не обговорюватиме подробиць такої поїздки, повідомляє агентство Associated Press.

Відповідаючи на запитання журналіста під час офіційного візиту в Румунію, Макрон сказав, що час для візиту до столиці України підходить, але він не "займатиметься логістикою".

"Ми перебуватимемо на тому етапі, коли нам треба направити чіткі політичні сигнали - нам, європейцям, нам, Європейському Союзу - Україні й українському народові", - сказав Макрон після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Макрон сказав, що Україні необхідно направити "послання про підтримку", перш ніж глави держав та урядів ЄС "повинні будуть прийняти важливі рішення" на зустрічі у Брюсселі. Планується, що лідери розглянуть заявку України на отримання статусу кандидата в члени ЄС.

Президент Франції також згадав про необхідність знайти способи дозволити експорт українського зерна.

Макрон прибув до Румунії у вівторок для триденної поїздки на південний фланг НАТО, зокрема до Молдови, перш ніж, можливо, відбути до Києва в четвер.

Раніше німецька газета Bild am Sonntag повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить до Києва в четвер із Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Пізніше спікер уряду Франції Олівія Грегуар заявила, що можливий візит президента Франції Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено.

Теги: #війна #макрон

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