В Україні заборонили Соціалістичну партію України"- рішення суду

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України, повідомив Рух "Чесно".

"Майно Соціалістичної партії та всіх її організацій, згідно з рішенням суду, буде передано державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді", - йдеться в повідомленні на сайті "Чесно" в середу.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції звернулося до Восьмого апеляційного суду Львова з позовом про заборону діяльності Соціалістичної партії України.