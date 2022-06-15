Політика

14:44 15.06.2022

В Україні заборонили Соціалістичну партію України"- рішення суду

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В Україні заборонили Соціалістичну партію України"- рішення суду

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України, повідомив Рух "Чесно".

"Майно Соціалістичної партії та всіх її організацій, згідно з рішенням суду, буде передано державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді", - йдеться в повідомленні на сайті "Чесно" в середу.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції звернулося до Восьмого апеляційного суду Львова з позовом про заборону діяльності Соціалістичної партії України.

 

Теги: #суд #заборона #соціалісти

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