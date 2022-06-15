Шольц відмовився від націоналізації Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц свого часу відхилив пропозицію міністра економіки Роберта Хабека повністю націоналізувати компанію Gazprom Germania Gmbh, щоб не провокувати протистояння з Росією та уникнути проблем у газовій сфері, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"За словами обізнаних джерел, міністр економіки Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, щоб сприяти перезапуску її роботи, але його пропозиція була відхилена Шольцем", - йдеться у повідомленні.

"Шольц був стурбований тим, що подібний крок може (...) призвести до ескалації протистояння щодо імпорту російського газу", - зазначає агентство, посилаючись на джерела, обізнані з темою.

У вівторок увечері уряд Німеччини повідомив, що вирішив продовжити термін довірчого управління газовою компанією Gazprom Germania GmbH на період і після вересня 2022 року і перейменувати фірму в Securing Energy for Europe GmbH.

Крім того, за даними агентства Bloomberg, влада вкладе в компанію близько $10,4 млрд: кредит дасть німецький державний банк розвитку KfW - "для захисту бізнесу від наслідків санкційної війни".

На початку квітня 2022 року Мінекономіки ФРН доручило передати компанію Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства. Глава міністерства Роберт Хабек обґрунтував рішення непрозорими правовими відносинами компанії та порушенням реєстраційних правил. Термін дії ухваленого рішення був – до 30 вересня.

У 2019 році консолідований оборот Gazprom Germania становив 24 млрд євро, у 2020 році – 13 млрд євро.