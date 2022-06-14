Політика

19:41 14.06.2022

Корнієнко очікує, що Румунія стане адвокатом євроінтеграційних намірів України у країнах ЄС

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Корнієнко очікує, що Румунія стане адвокатом євроінтеграційних намірів України у країнах ЄС

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко очікує, що Румунія стане адвокатом євроінтеграційних намірів України у країнах Європейського Союзу.

"Україна очікує від Румунії продовження політики підтримки своїх євроінтеграційних намірів та адвокації цього прагнення серед інших країн", - сказав Корнієнко на зустрічі з головами палати депутатів та сенату румунського парламенту: Марчелом Чолаку та Флорином Кицу у вівторок.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, сторони обговорили питання набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Перший віцеспікер також попросив румунський парламент ухвалити резолюцію про визнання геноцидом злочинів, які Росія вчиняє нині в Україні.

У свою чергу Кицу наголосив, що сенат готовий підтримати євроінтеграційні наміри України, але за наявності "чіткого плану кроків, які мають імплементувати країни протягом певного періоду часу".

У свою чергу Чолаку наголосив, що Румунія має взяти на себе роль регіонального хаба для забезпечення стабільності та розвитку Східної Європи та Чорноморського регіону.

"Перший крок у цьому напрямку – відновлення України", - наголосив Чолаку.

Він також наголосив, що в Україні необхідно оперативно організувати комерційну, економічну та гуманітарну команду для полегшення процесу реконструкції.

Як повідомлялося, Корнієнко у вівторок перебуває з робочим візитом у Румунії. У середу та четвер він відвідає з візитами Мальту та Італію.

 

 

Теги: #рада #україна #візит

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