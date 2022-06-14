Політика

06:43 14.06.2022

Стефанчук попросив главу сенату парламенту Бельгії підтримати Україну на її шляху до ЄС

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Стефанчук попросив главу сенату парламенту Бельгії підтримати Україну на її шляху до ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив голову сенату федерального парламенту Бельгії Стефані Д’Оз підтримати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Українці складають екзамен на відповідність європейським цінностям і європейським принципам ціною життя. І це для нас є визначальним. Європа це бачить і підтримує", - зазначив речник українського парламенту на зустрічі з Д’Оз у понеділок.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Стефанчук закликав бельгійський парламент визнати геноцидом українського народу Голодомор, який стався 90 років тому, та дії Росії в Україні під час російсько-української війни.

"Ми здійснюємо провадження в Міжнародному кримінальному суді й дякуємо Бельгії за підтримку цього провадження. Для нас важливо отримати юридичну оцінку тому, що робить Путін, і примусити його нести і юридичну відповідальність, і майнову, щоби він здійснив репарації в сторону України", – зазначив Стефанчук.

У свою чергу Д’Оз наголосила, що допомога Європи Україні більше не може залишатися на словах – важливо переходити до дій. За її словами, Бельгія має зробити все, щоб допомогти виграти цю війну.

"Ми працюємо над жорсткими санкціями - це перша річ, яку ми маємо зробити. Друга річ - ми маємо обговорити відбудову України після війни", – наголосила Д’Оз.

Голова сенату вважає, що Україна має місце в Євросоюзі.

"Якщо ми зараз не можемо допомогти одне одному, то коли? У війни є жахливі наслідки, та є один позитивний: українці, бельгійці та вся Європа зблизилися як ніколи раніше. Ми маємо підтримувати це зближення не лише на один день, а й надалі", – резюмувала вона.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з робочим візитом у Бельгії.

Теги: #україна #бельгія #парламенти

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