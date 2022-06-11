Президент Єврокомісії заявила про необхідність посилити українське законодавство щодо боротьби з корупцією

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність посилити українське законодавство у боротьбі з корупцією.

"Звичайно, ще залишається робота. Я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Україна зараз у війні. І ви зараз зосереджуєте всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. За допомогою відновлення ми хочемо подивитися, як ми будемо рухатися далі в майбутньому. Наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права, необхідно також ще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією і забезпечити ще краще функціонування адміністрації, щоб створити необхідні умови для боротьби з корупцією, забезпечення належної роботи бізнесу", - сказала фон дер Ляйєн на пресконференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу.

За її словами, це хороші результати, які необхідно посилити.

Фон дер Ляєн вказала на необхідність за допомогою платформи з відновлення України створити загальний напрямок руху, мати чітку дорожню карту, як синхронізувати спільну роботу над відновленням України, щоб допомогти країні піднятися з руїн.

"Це повинен бути процес, який повністю має зробити Україна. У Європейської Комісії є величезний досвід, як керувати такими ситуаціями та інвестиціями, які вкладаються в реформи", - додала вона.

Президент Єврокомісії наголосила, що ЄС хоче спрямувати інвестиції і забезпечити виконання реформи, щоб це поліпшило життя українців, щоб мати можливість відновити Україну, зробити її привабливою для інвестицій, щоб Україна створила привабливі умови для ведення бізнесу і могла за допомогою цього рухатися в напрямку ЄС.