Відповідь ЄС на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідь Європейського Союзу на заявку України щодо членства покаже, чи є майбутнє в Європи.

"Зараз, безумовно, вирішальний час. Не тільки для України, а й для Європейського Союзу, для всього європейського континенту. Зараз вирішується, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде взагалі. Росія хоче знищити європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою і слабкою. Вся Європа - це мішень для Росії. І Україна лише перший етап у цій агресії, в цих планах", - заявив Зеленський на брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві у суботу.

Саме тому, за словами глави держави, "позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства в ЄС може стати позитивною відповіддю на запитання – чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту".

Зеленський наголосив, що народ України вже зробив великий внесок у захист спільної з Європейським Союзом свободи і цінностей.

"Тисячі українських життів віддані за те, щоб в Україні і всій Європі жити як людина, жити вільно. Під час такої жорстокої війни українці довели, що державні та суспільні інституції залишаються стійкими. Наші люди абсолютно інтегровані в європейський простір", - сказав він.

Він також зазначив, що опитування, проведені серед європейського населення, засвідчили, що люди підтримують Україну у вступі до ЄС.

"І це справедливо. І визнання на політичному рівні такої реальності ми дуже чекаємо 23-24 червня, коли має відбутися історичне для нас засідання Європейської Ради. Його логічним рішенням має стати надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС. Ми в це дуже віримо ... український народ зробить все необхідне для європейської інтеграції України", - наголосив Зеленський, додавши, що "Європейський проєкт точно не може бути завершеним без України".