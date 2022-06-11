Політика

14:33 11.06.2022

Кулеба і глава МЗС Польщі обговорили наступні поставки важкого озброєння в Україну і сьомий пакет санкцій проти РФ

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Кулеба і глава МЗС Польщі обговорили наступні поставки важкого озброєння в Україну і сьомий пакет санкцій проти РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив телефоном з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау поставки важкого озброєння в Україну і сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ.

"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою і другом Збігневом Рау для обговорення наступної поставки важкого озброєння в Україну і сьомого пакету санкцій ЄС щодо РФ. Я також висловив свою підтримку його важливим зусиллям в ролі голови ОБСЄ", - написав Кулеба в Twitter.

 

Теги: #польща #мзс #кулеба

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