Кулеба і глава МЗС Польщі обговорили наступні поставки важкого озброєння в Україну і сьомий пакет санкцій проти РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив телефоном з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау поставки важкого озброєння в Україну і сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ.

"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою і другом Збігневом Рау для обговорення наступної поставки важкого озброєння в Україну і сьомого пакету санкцій ЄС щодо РФ. Я також висловив свою підтримку його важливим зусиллям в ролі голови ОБСЄ", - написав Кулеба в Twitter.